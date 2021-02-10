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تعليم

17 فبراير.. بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب انه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءًا من يوم 17 فبراير الجارى بالمدن الجامعية " بشبرا وكفر سعد ببنها ومشتهر وطوخ" استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى.
واشار نائب رئيس الجامعة الى أنه تقرر عودة جميع العاملين والموظفين وانتظام القوة الكاملة بالعمل بداية من يوم السبت 13 فبراير ، كما تم الانتهاء من اعمال  الصيانة الكاملة لغرف الإقامة والطرق وصالات المذاكرة بالاضافة الى أجهزة المطابخ وتعقيمها والتأكيد على جاهزيتها.
وأكد الدكتور تامر سمير على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية.
من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية إنه سوف يتم تسكين الطلاب في المدن الجامعية بجامعة بنها بنفس المعايير السابقة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة اى حالات طارئة.
واضاف الدكتور جمال سوسة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.
واوضح سوسة أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلًا من 4 طلاب، حرصًا على وجود تباعد بين الطلاب مؤكدا انه فور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة للطلاب بواسطة الفريق الطبي مع التنبيه والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.
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