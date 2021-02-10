17 فبراير.. بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب انه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءًا من يوم 17 فبراير الجارى بالمدن الجامعية " بشبرا وكفر سعد ببنها ومشتهر وطوخ" استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى.

واشار نائب رئيس الجامعة الى أنه تقرر عودة جميع العاملين والموظفين وانتظام القوة الكاملة بالعمل بداية من يوم السبت 13 فبراير ، كما تم الانتهاء من اعمال الصيانة الكاملة لغرف الإقامة والطرق وصالات المذاكرة بالاضافة الى أجهزة المطابخ وتعقيمها والتأكيد على جاهزيتها.

وأكد الدكتور تامر سمير على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية إنه سوف يتم تسكين الطلاب في المدن الجامعية بجامعة بنها بنفس المعايير السابقة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة اى حالات طارئة.