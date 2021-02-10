التخطيط: 80 مليون جنيه تكلفة مشروعات تطوير قرية الشيخ عبادة في المنيا

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية قرية الشيخ عبادة بالمنيا اليوم الاربعاء.









جاءت الزيارة إلى محافظة المنيا خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير الجاري، بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.









وخلال الزيارة أشار الدكتور جميل حلمي إلى أن قرية الشيخ عبادة والتي يبلغ عدد سكانها 10.3 ألف نسمة، بمركز ملوي، بلغ عدد التدخلات بها 16 تدخلا، تشمل مدرسة بـ22 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى رفع كفاءة 148 منزلا، وصالة ألعاب رياضية، ووحدة صحية بالقرية، فضلًا عن زيادة قدرة محولات.









وأوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن تكلفة المشروعات المنتهية بقرية الشيخ عبادة وصلت إلى 28 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.