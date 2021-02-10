بتكلفة 77 مليون جنيه.. التخطيط: رفع كفاءة 93 منزلا ومدرستين بقرية جزيرة شيبا بالمنيا

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، قرية جزيرة شيبا بالمنيا اليوم الاربعاء.
ويبلغ عدد سكان القرية 13 ألف نسمة، وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أن عدد التدخلات بالقرية يبلغ 15 تدخلا بتكلفة كلية نحو 77 مليون جنيه، وتشمل التدخلات مدرستين بعدد 18 فصلا دراسيا، و50 عمود إنارة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 93 منزلا بالقرية.
جاء ذلك ضمن زيارة ميدانية إلى محافظة المنيا تستمر خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير الجاري، وذلك بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.