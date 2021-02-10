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اقتصاد

الإحصاء: 55.2% تراجعا في أسعار الطماطم خلال يناير 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:01 م
آية الجارحي
انخفضت أسعار الطماطم خلال يناير 2021 بنسبة 55.2% مقارنة بـ ديسمبر 2020، وذلك وفقا لـ نشرة أسعار المستهلكين الصادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت أسعار الدرنيات بنسبة 19.4% بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة 19.9%.



فيما ارتفعت أسعار الموالح بنسبة 17.3% حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة 117.6%، كما ارتفعت أسعار العنبيات بنسبة (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار الرومان.


وبلغ الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 0.4% عن شهر ديسمبر 2020، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر يناير 2021 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق.

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