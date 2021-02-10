أسعار أشهر السيارات الصينية في السعودية

تحاول شركات السيارات الصينية الانتشار فى جميع الاسواق المحلية فى الدول المختلفة، واقتحامها لأسواق تخوض التجربة بها لأول مرة، مثل اسواق الخليج العربى .





وركزت شركات السيارات الصينية الفترة الاخيرة على عدد من الدول العربية والخليجية، أهمها المملكة العربية السعودية؛ لكونها واحدة من اكبر الاسواق فى المنطقة العربية .





ولكن بسبب الطبيعة الخاصة التى تضمها الدول الخليجية والسعودية بالتحديد ، وحب مواطنيها للسيارات المرتفعة عن الارض والبيك اب والدفع الرباعى ، حاولت الشركات الصينية زيادة سيارتها الخاصة البيك اب للدفع بها الى هذه الاسواق لمنافسة الشركات الاخرى المستحوذة على هذه الاسواق منذ زمن بعيد مثل تويوتا ونيسان وهيونداي وكيا.





وتميزت كعادتها الشركات الصينية بالتكنولوجيا الحديثة التى تضعها فى سيارتها بالاضافة الى سعرها المنخفض مقارنة بسعار السيارات الاخرى، لذلك نستعرض أسعار بعض السيارات الصينية في السوق السعودي .





- إيدو موديل 2021 - تبدأ من 58.400-47.400 ريال سعودي

- ال سفن موديل 2021 - تبدأ من 36.900 -32.900 ريال سعودي

- سي إس 95 موديل 2021 - تبدأ من 108.900 - 90.900 ريال سعودي

- جي ايه سي GN6 موديل 2021 تبدأ من 79.850 - 69.880 ريال سعودي

- جي أيه سي GA8 2021 بسعر 93.670 ريال سعودي

- جي أيه سي GS8 2021 تبدأ من 100.860 -86.900 ريال سعودي

- جيلي أزكارا 2021 تبدأ من 92.794-77.044 ريال سعودي

- جيلي بينراي 2020 تبدأ من 61.000-54.000 ريال سعودي