هل تسقط الصلاة عن المريض؟ الإفتاء توضح الضوابط

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحكم بسقوط الصلاة عن المريض أو عدمه يتوقف على حالته المرضية .





وأوضح«عبد السميع» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « أبي مريض جلطة ولم يصلى أثناء المرض؛ فهل تسقط عنه؟» أن الحكم بسقوط الصلاة عن المريض يتوقف على حالته الصحية؛ فربما تستدعي التزامه الفراش فترة طويلة؛ وبالتالي لن يستطيع الوضوء للصلاة لما فيها من مشقة كبيرة عليه، وربما لا يستطيع الكلام أيضًا.





ونوه أن هذه المسألة تحتاج إلى الاستفسار عنها أكثر؛ فالحكم العام أن الصلاة لا تسقط عن المسلم أبدًا؛ فإن لم يستطع الكلام أجري ما يُقرأ في الصلاة على قلبه وإن لم يستطع الصلاة قائمًا؛ صلى قاعدًا.





كيفية صلاة مريض سلس البول

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: « أبلغ من العمر 75 عامًا، وقد أجريت لي عملية جراحية، وتبع ذلك بعض العمليات الصغيرة المكملة لها، وبعد ذلك أصبح يتساقط مني بعض نقاط البول بعد الوضوء وقبل دخولي في الصلاة،وربما يحدث ذلك في المسجد، وقد يحدث ذلك بعد دخولي في الصلاة، فهل أعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟ وهل أصلي السنن الملحقة بالفريضة؟ وهل إذا قرأت القرآن في غير الصلاة ونزلت مني هذه النقط هل أعيد الوضوء أم أكمل القراءة؟».





وأجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بإنه من المقرر شرعًا أن الطهارة شرطٌ من شروط الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه البخاري.





وأوضح أنه فى حال إذا خرج البول ولم ينقطع ولم يستطع الشخص وقفه -وهو المعروف بسلس البول- كان ذلك عذرًا يبيح الترخيص بقدره، و"الضرورات تبيح المحظورات"، مبينًا أنه على من ابتلي بهذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت المحدد للصلاة، مشيرًا إلى أنه يبطل وضوءُه بخروج الوقت، ويجب أن يستأنف الوضوء للصلاة التالية قياسًا على حكم المستحاضة.





ونوه أنه يشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، والانقطاع اليسير في حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كاملًا



