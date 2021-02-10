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توك شو

فايزر تزف بشرى عن لقاحها.. وجونسون آند جونسون بالطريق.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:02 م
فايزر
فايزر
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ندى عبد العزيز
أعلنت شركة فايزر عن توفير لقاحات كورونا بشكل اسرع عن طريق تقليل وقت الإنتاج إلى النصف ، مضيفة أن المدة الزمنية لإنتاج دفعة واحده من اللقاح ستستغرق 60 يومًا بدلًا من110 ايام، وفقًا لتقرير قناة العربية.

وفى غضون ذلك أعلنت شركة "جونسون اند جونسون" توقعات باعتماد لقاحها  فى 26 فبراير من الشهر الجاري ، ليصبح ثالث لقاح ينتج فى الولايات المتحدة  بعد لقاح "فايزر" و "موديرنا".

واضاف التقرير ان امريكا لا تزال تعاني من نقص اللقاحات فى جميع انحاء البلاد ، الامر الذى دفع "اندي سلافيت" كبير مستشاري البيت الابيض بشأن كورونا توجيه رسالة إلى المواطنين بالولايات المتحدة وهى " ضرورة أن يتحلى  الناس بالصبر أكثر".

 واوضح التقرير أن المشكلة لن تتوقف على نقص الامدادات فقطمن لقاحات كورونا، فزادت في الفترة الأخيرة  التساؤلات والشكوك حول الاعراض السلبية التى يتسبب بها بعض اللقاحات مثل " أسترازينيكا" التي أوقفت بعض الدول استخدامه بعد الإعلان انه لا يمنع الوفيات و الاعراض الخطرة من كورونا.

وأشار التقرير إلى ان بالرغم من ذلك استمرت بعض الدول مثل فرنسا فى دعم أخذ لقاح "أسترازينيكا" ، فقال وزير الصحة " إن لقاح "أسترازينيكا" يعزز استراتيجية التلقيح ويمنع انتشار العدوى" .

وفى إطار ذلك أعلنت تنزانيا كأول دولة رفض جميع اللقاحات، وأوصت حكومتها بالعلاج العشبي مثل عصير الزنجبيل والبصل ، جاء ذلك وفق تصريحًا للحكومة قائلة: " إنه ليس لدى وزارة الصحة حاليا اى خطط لتلقي لقاح كورونا الذى يقال انه قيد الاستخدام فى بلدان اخرى مؤكدة ان الحكومة ستلتزم بالبروتوكولات التي تراها مناسبة عندما تحتاج لتلقي اى منتج طبي وعندما تثق الحكومة بسلامة المنتج الصحي".
https://youtu.be/y6RM4m-K8FE
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