ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة لإزالة 150 مقبرة مخالفة بقليوب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:28 م
حملة لازالة 150 مقبرة
حملة لازالة 150 مقبرة مخالفة بقليوب
Advertisements
إبراهيم الهوارى
اعلن مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية عن تنفيذ حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف البناء عليها حفاظا على الرقعة الزراعية، بقرية بلقس التابعة للمدينة. 

 وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 150 مقبرة تم اقامتها بدون ترخيص وبالتعدي على الأراضي الزراعية بهدف الإتجار فيها. وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شدد على استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف.

 وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين. كما شدد ايضا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب التقصير.. تفاصيل إقالة رئيسي وحدتي ميت حلفا بقليوب والمنيرة بالقناطر الخيرية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر شكر

إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في 4 مراكز

محافظ القليوبية يشهد إزالة مبنى مخالف بحي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد.. صور

ترشيحاتنا

بسبب تصريح مستفز.. غضب عارم يسيطر على بعثة الأهلي بالدوحة.. تفاصيل مثيرة

تأجيل الدراسة بسبب كورونا.. أحمد موسى يحسم الجدل

طريقة لزيادة دعم أفراد بطاقة التموين 5 أفراد فأكثر

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

راموس يبلغ إدارة ريال مدريد بوجهته المقبلة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت جريء.. ناهد السباعي تثير الجدل برفقة كلبها

طريقة عمل الجلاش بالفراخ.. خطوة بخطوة

زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008 بمصر