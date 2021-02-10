حملة لإزالة 150 مقبرة مخالفة بقليوب

اعلن مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية عن تنفيذ حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف البناء عليها حفاظا على الرقعة الزراعية، بقرية بلقس التابعة للمدينة.
وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 150 مقبرة تم اقامتها بدون ترخيص وبالتعدي على الأراضي الزراعية بهدف الإتجار فيها. وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شدد على استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف.
وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين. كما شدد ايضا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.