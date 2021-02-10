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ديني

وزير الأوقاف يشارك الدقهلية عيدها القومي ويفتتح 7 مساجد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:04 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

يشارك الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الدقهلية عيدها القومي الجمعة المقبلة ، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر – بمدينة المنصورة .

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق أنها ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا الجمعة القادمة12/ 2/ 2021م  ، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية ، وهي :

1.     

مسجد محجوب – طنبول الكبرى – السنبلاوين
2.     

مسجد العمدة – كفر الحطية  – شربين

3.     

مسجد منشية أبو الفتوح – بلقاس
4.     

مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء – مركز تمي الأمديد

5.     

مسجد الرحمة – عزبة البنك -كفر شرف
6.     

المسجد الكبير – قائم العبد – جمصة

7.     

مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر

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