وزير الأوقاف يشارك الدقهلية عيدها القومي ويفتتح 7 مساجد

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الدقهلية عيدها القومي الجمعة المقبلة ، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر – بمدينة المنصورة .
وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق أنها ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا الجمعة القادمة12/ 2/ 2021م ، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية ، وهي :
1.
|مسجد محجوب – طنبول الكبرى – السنبلاوين
|2.
مسجد العمدة – كفر الحطية – شربين
3.
|مسجد منشية أبو الفتوح – بلقاس
|4.
مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء – مركز تمي الأمديد
5.
|مسجد الرحمة – عزبة البنك -كفر شرف
|6.
المسجد الكبير – قائم العبد – جمصة
7.
مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر