وزير الأوقاف يشارك الدقهلية عيدها القومي ويفتتح 7 مساجد

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الدقهلية عيدها القومي الجمعة المقبلة ، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر – بمدينة المنصورة .

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق أنها ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا الجمعة القادمة12/ 2/ 2021م ، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية ، وهي :