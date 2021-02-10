الوكالة الذرية: إيران بدأت إنتاج اليورانيوم في أخطر انتهاك للاتفاق النووي

في انتهاك للاتفاقات النووية لعام 2015، بدأت إيران في إنتاج معدن اليورانيوم ، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل جوهر الأسلحة النووية ، حسبما أبلغت وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية الأعضاء في تقرير سري لأعضائها مساء الأربعاء.





وبحسب "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان.





أثار التهديد الإيراني لإنتاج معدن اليورانيوم قلق الدبلوماسيين الغربيين لأن المواد تتخطى تخصيب اليورانيوم، والذي يمكن استخدامه لأغراض مدنية، وهو مكون أساسي في الأسلحة النووية.





وقال مراقبون أمميون إن إيران أنتجت 3.6 جرامات من معدن اليورانيون في موقع نطنز في أصفهان.



