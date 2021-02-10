محو الأمية وتنظيم الأسرة.. «وعي» مبادرة جديدة لوزارة التضامن.. فيديو

قالت الدكتورة أمل زكي، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي ، تعليقاً على مبادرة وعي بناء الإنسان المصري، إن المُبادرة تستهدف رفع وعي المواطن للتنمية المجتمعية ونحن نعمل على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية. وإعادةالأكثراحتياجًا





وأضافت أمل زكي في مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "لا يمكن تطوير القرى في كافة أنحاء الجمهورية بدون تغيير السلوكيات وتنمية وعي المواطن".





وتابعت أمل زكي: "المبادرة ترتبط بأكثر من محور ومنها تعليم الشباب والسيدات حرفة أو مهارة معينة من أجل توفير مصدر دخل لهم، إضافة إلى برنامج محو الأمية ويتم إنشاء فصول محو أمية في الأسر الأكثر احتياجًا".





وأكملت أمل زكي: "لدينا برنامج 2 كفاية لتنظيم الأسرة والنسل للحد من الزيادة السكانية"، مُضيفة:" نبدأ بتنفيذ المبادرة في قرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية".





ولفتت أمل زكي: "تم إجراء مسح أولي للتعرف على السلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع من أجل العمل على تغييرها، والمبادرة مستمرة من أجل تحسين وتنمية وعي المواطن".