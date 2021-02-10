بعد معاناة.. سلبية جميع المسحات الطبية للاتحاد السكندري قبل مواجهة الإسماعيلي

أظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني والإداري استعدادا لمواجهة نادي الإسماعيلي غدا سلبية الجميع دون وجود أي إصابات.









وأعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة "سيد البلد" استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدا، الخميس؛ في اللقاء المؤجل من الجولة الـ ١١ من بطولة الدوري.





ضمت القائمة 22 لاعبا هم "عماد السيد ومحمد صبحى وصبحى سليمان ومحمود رزق وزدايمون لوى وكريم يحيى وصبرى رحيل وأحمد نبيل " مانجا " و مروان عطيه و حسام عاشور و خالد الغندور وأحمد راشد و فوزى الحناوى وعبد الغنى محمد و كريم الديب وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى وعمار حمدى وخالد قمر وروماريو".





وطالب حسام حسن، لاعبي الفريق، بالتركيز الجيد لتحقيق نتيجة إيجابية عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من منافسه الزمالك بهدفين نظيفين خلال الجولة الماضية.





وأكد حسام حسن، ضرورة التفكير الجيد في مواجهة الإسماعيلي، وتلاشي الأخطاء التكتيكية التي حدثت خلال خوض المباراة السابقة.





وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكس رسميًا لنادى الاتحاد السكندري يشير إلى وقف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول مباراتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه للطرد المباشر في لقاء الزمالك الأخير.





وأفاد الاتحاد المصري بإيقاف السيد سالم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.





ويغيب رزاق سيسيه عن مباراة الإسماعيلي بالدوري مصر ومواجهة نجوم المستقبل بمنافسة كأس مصر بينما يغيب، السيد سالم عن لقاء الإسماعيلي لحصوله على الإنذار الثالث.