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توك شو

لأول مرة.. تفاصيل سحل امرأة في الطالبية وتهديدها بالاغتصاب.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:14 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
استضاف برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، جيهان عبد الملاك التي تحدثت لأول مرة عن تفاصيل تعرضها للاعتداء من  5 من جيرانها بالضرب والسحل وسط الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة، ورصدتها الكاميرات.

وعرض برنامج "صبايا الخير"، مقطع فيديو لواقعة السحل التي تعرضت لها جيهان عبد الملاك، مؤكدة أن هذه ليست الواقعة الأولى، والهدف من ذلك إجبارها على بيع منزلها بأقل الأسعار.

وأضافت أنها تمتلك مبنى بمنطقة الطالبية، وقررت بيع المنزل بهدف تحصيل أمواله وتعليم ابنها بالخارج في كندا، مستطردة "البيت ملكي بالكامل، ونمتلك كافة المستندات التي تثبت ذلك.. والثقافة بالنسبة لنا والتعليم أهم من الأكل.. وكنت عاوزة ابيع البيت عشان استثمر في ابني، ولكن خلال عملية البيع تعرضنا لاعتداء لفظي، بدون سبب".

وأشارت إلى أن الأزمة تكمن في ملاك العقار المقابل لها، لأنهم "موتوا سعر" المبني، مضيفة: "دايما كانوا بيهددوني،  ويتعرضوا لي بالشتائم اللفظية، وكنت ارفض احتكاك ابنى بهم".

وتابعت "مسكوني من شعري وضربوني بشدة، واستسلمت للأمر.. وهذا الجار هدفه الحصول على منزلي، ويعمل شبورة عشان يبان إن البيت عليه مشاكل.. وأهله تعدوا عليا في منزلي بالضرب، ومرة أخرى في الشارع، كما يتعرضون دائما بالشتائم والتعدي اللفظي، ويقومون بتطفيش من يريد الشراء.. كما تعرضت لتهديدات بالاغتصاب".

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