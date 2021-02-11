بإطلالة أنيقة .. زوجة كريم فهمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد





وتألقت زوجة كريم فهمي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة باللون الفضي و نسقت معها بلوزة باللون الأسود أتسمت بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.





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وتزينت زوجة كريم فهمي بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة و العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعا مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



