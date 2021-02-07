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فن

شريف رمزي يهنئ زوجة كريم فهمي بعيد ميلادها.. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:58 ص
صدى البلد
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ندى فكري
حرص الفنان شريف رمزي علي تهنئة دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي بعيد ميلادها وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق شريف علي الصورة قائلًا "كل سنة وانتي طيبه يا دانيا بنحبك اوي". 

وتتميز زوجة الفنان كريم فهمى بإطلالات أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار من خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات. 

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.
شريف رمزي يهنئ زوجة كريم فهمي بعيد ميلادها.. شاهد
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