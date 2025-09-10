هشام الحلبي: «النجم الساطع» يعكس احترافية القوات المسلحة المصرية

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن تدريب «النجم الساطع 2025» يُعد نموذجًا متكاملًا لاحترافية القوات المسلحة المصرية، حيث شهد هذا العام مشاركة عناصر من الشرطة المصرية جنبًا إلى جنب مع القوات البرية والجوية والبحرية.

وأوضح الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المناورات تعتمد على استخدام الذخيرة الحية في ظروف مناخية متغيرة، بما يعزز من قدرة المقاتلين على الأداء بكفاءة عالية تحت أي ضغوط.

وأشار إلى أن بعض الأسلحة المشاركة في التدريب ليست ضمن ترسانة الجيش المصري، وهو ما يمنح الضباط فرصة للتعرف على أحدث المنظومات القتالية واكتساب خبرة في كيفية تشغيلها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بعض الأسلحة المستخدمة صناعة مصرية خالصة بنسبة 100%.

وأكد أن التدريب يعكس ثقة الدول المشاركة في قدرات مصر العسكرية، خاصة في ظل بيئة إقليمية مليئة بالصراعات والاضطرابات.