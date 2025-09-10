43 دولة تشارك في تدريبات «النجم الساطع 2025».. اللواء وائل ربيع يوضح

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن فعاليات التدريب المشترك المصري – الأمريكي «النجم الساطع 2025» انطلقت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة نحو 43 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا، وبقوة تتجاوز 8,500 مقاتل من مختلف الجيوش.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التدريب يُعقد كل عامين ويُعد من أكبر المناورات العسكرية متعددة الجنسيات في العالم، حيث يضم ضباطًا خريجين وقادة عسكريين لتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاستراتيجي والقيادة.



وأشار إلى أن حضور كبار القادة العسكريين من مختلف الدول يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز التعاون العسكري ومكافحة التهديدات المشتركة.وشدد على أن تدريبات النجم الساطع تتم على أعلى المستويات، حيث تم تجهيز قاعدة محمد نجيب بأسلوب راقي للغاية وعلى أحدث مستويات التدريب على مستوي العالم.



