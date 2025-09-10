قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر : هجوم إسرائيل اعتداء إجرامي وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية
عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضوابط مصروفات المدارس الرسمية| قرارات نهائية من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
أخبار البلد

محمد إبراهيم

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للتدريب المصري الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

رماية بالذخيرة الحية

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة بالتدريب حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالإشتباك وتدمير الأهداف المعادية ، كما تم تنفيذ أعمال القصف المدفعى بدقة عالية على كافة الأهداف المخططة، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير الأهداف المعادية

وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتنفيذ المهام طبقاً للتوقيتات المحددة ، وأختتمت الفعاليات بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب .

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحيبه بالدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتدريب ، كما أثنى على الآداء المتميز خلال تنفيذ المرحلة بما يعكس القدرات القتالية العالية للقوات المشتركة بالتدريب ومدى القدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة وإقتدار ، مشيراً إلى أهمية التدريب وما يمثله من دعم لتعزيز أوجه علاقات التعاون العسكرى .

وعلى هامش تنفيذ فعاليات المرحلة التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة ، كما تطرق الجانبان لأوجه تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وزير الدفاع النجم الساطع تدريب النجم الساطع تدريب النجم الساطع 2025 القوات المسلحة القيادة المركزية الأمريكية قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول ديميتريوس خوبيس الفريق أول براد كوبر

