اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى

قال اللواء وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، إن تدريبات النجم الساطع تتم على أعلى المستويات، حيث تم تجهيز قاعدة محمد نجيب بأسلوب راقي للغاية وعلى أحدث مستويات التدريب على مستوي العالم.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تدريبات النجم الساطع تضم أكثر من 8500 مقاتل من عدة دول، وداخل قاعدة محمد نجيب بوجد مدينة سكنية متكاملة لاستقبال الضيوف القادمين للمشاركة في تلك التدريبات، مشددا على أن القاعدة لا تقل عن أي قاعدة امريكية وعالمية.



واسترسل: أعلى مستوى تدريب كان للتدريب التكتيكي بالذخيرة الحية، وهو يعد أرقى مستويات التدريب، منوها بأن التدريبات تشمل قتالية متعددة للدول المشاركة.

ولفت إلى أننا لدينا مقاتلين شباب على أعلى مستوى من الكفاءة القتالية والمهنية، مؤكدا على أن المقاتلون السباب مدربون على أعلى مستوى.