تدريبات بالذخيرة الحية وتجهيزات عالمية.. تفاصيل تدريبات «النجم الساطع»

قال اللواء وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، إن أعلى مستويات التدريب خلال مناورات «النجم الساطع 2025» يتمثل في التدريب التكتيكي باستخدام الذخيرة الحية، وهو ما نُفذ بالفعل في إحدى الفعاليات، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تستهدف رفع كفاءة الضباط الشباب وزيادة ثقتهم بأنفسهم عبر العروض والشرح العملي.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” أن قاعدة محمد نجيب العسكرية أصبحت مجهزة على أعلى مستوى، حيث تضم فنادق، أندية، صالات رياضية، وحمامات سباحة، بما يجعلها قادرة على استضافة آلاف الضباط والمقاتلين في وقت واحد.



واسترسل: هذه الإمكانيات تضاهي كبرى القواعد العسكرية العالمية، وهو ما يدعو إلى الفخر ويعكس التطور الكبير الذي شهده الجيش المصري في البنية التحتية والتجهيزات القتالية.



