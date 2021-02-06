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مرأة

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها

السبت 06/فبراير/2021 - 04:33 م
زوجة كريم فهمي
زوجة كريم فهمي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة أصدقائها في عيد ميلاد زوجة الفنان كريم فهمي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت بها دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، بجيب قصيرة من الجلد باللون الفضي، ومرتديه معها توب بسيطا وجذابا باللون الأسود الذى يبرز جمال انوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال اطلالتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية جذابة، ووضعت اكسسوارات للشعر باللون الأسود لإكمال ظهورها.



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