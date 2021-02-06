بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها





وتألقت بها دانيا البناوي ، زوجة الفنان كريم فهمي، بجيب قصيرة من الجلد باللون الفضي، ومرتديه معها توب بسيطا وجذابا باللون الأسود الذى يبرز جمال انوثتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال اطلالتها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية جذابة، ووضعت اكسسوارات للشعر باللون الأسود لإكمال ظهورها.