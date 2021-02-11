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سيارات

كيف تتجنب مشكلات ارتفاع درجة الحرارة بسيارتك؟

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:30 ص
كيف تتجنب مشكلات
كيف تتجنب مشكلات ارتفاع درجة الحرارة بسيارتك
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صبري طلبه

تعتبر منظومة التبريد من أهم عناصر السلامة والأمان داخل السيارة، فهي لا تقل أهمية عن وسائل الحماية الحديثة مثل الوسائد الهوائية، و انظمة المكابح الاعلى تطورًا، فلكل من هذه العناصر اهميتها الخاصة عندما تلجأ اليها، و لكن لمنظومة التبريد عامل أساسي يمنح قائد السيارة أفضلية الأداء، كما تعزز من قدرات عمل المحرك و باقى اجزاء السيارة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح لتجنب مشكلات ارتفاع درجة الحرارة بسيارتك.

 

1- ردياتير السيارة و المياه الخضراء

من الأفضل أن تقوم بمتابعة الحالة العامة لـ ردياتير السيارة من وقت إلى آخر، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات بالأنابيب الخارجية له، و قم بفتح غطاء الردياتير للكشف عن حالة المياه الداخلية، ولا تنسى أن تقوم بهذه العملية و سيارتك باردة تمامًا، كما يجب غسل دورة التبريد في موعد الصيانة المتبع و إستخدام المياه الخضراء.

 

2- قربة التبريد

قم بمتابعة مستوى المياه الواقعة بالقربة البلاستيكية باستمرار أو في كل صباح، و تجنب تجاوز علامة الحد الأقصى، و تأكد بعد ذلك من غلق قربة المياه جيدًا.

 

3- مروحة السيارة

تشكل مروحة السيارة اهمية كبيرة بمنظومة التبريد، فهي تقوم بإمداد الردياتير بمستوى الهواء المناسب، وذلك لكي ينظم درجة الحرارة بغرفة المحرك، ولابد أن تختبر حركتها بإستمرار و انها تعمل بشكل ديناميكي جيد، وفي حالة توقفها عن العمل فقم بتغييرها على الفور و ننصح باقتناء المنتج الأصلي والابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة.

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