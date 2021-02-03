ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح ذهبية لقائدي السيارات .. لتجنب الحرائق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:16 ص
نصائح ذهبية لقائدي
نصائح ذهبية لقائدي السيارات .. لتجنب الحرائق
Advertisements
صبري طلبه
من الأمور المؤسفة للغاية أن نشاهد يومًا سيارة وهي مشتعلة النيران، و في هذا الوقت تدور بداخلنا العديد من الأفكار و التساؤلات مثل، حالة قائد السيارة، وهل كان أحد معه ؟ ، وما هي أسباب هذا الحريق ؟، وإذا تناولنا الحديث حول النقطة الأخيرة، سنجد العديد من الأمور والتي ربما تتسبب في رؤية هذا المشهد.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح لقائدي السيارت، لتجنب كارثة احتراق السيارة.

1- إرشادات محطات الوقود 
عند دخول أحد محطات الوقود فسوف نرى قائمة كاملة من التحذيرات، و من الضروري أن نتبع تلك التعليمات بعناية شديدة وذلك حرصًا على سلامتك و سلامة الاخرين، و بالطبع تتصدر هذه القائمة علامة ممنوع التدخين، وعدم استخدام الهاتف المحمول، ومن الضروري أيضًا أن نقوم بإيقاف السيارة وعدم تفعيلها أثناء عملية إمدادها بالوقود.

2- سوائل التبريد داخل سيارتك 
يفضل أن تطمئن على منظومة التبريد الخاصة بسيارتك من وقت إلى أخر، والاطمئنان على الحالة الخارجية للهيكل المعدني "الردياتير" و التأكد من مستوى المياه بالقربة البلاستيكية، ولا شك أن حالة مروحة التبريد من الأمور الهامة للغاية، والتي يجب اختبارها بعناية للحصول أفضل مستويات التبريد.

3- سلامة تانك البنزين
ربما تكون هذه النقطة من أخطر الأسباب، والتي لها عامل كبير على حوادث الاشتعال، ولذلك فمن الضروري فحص تانك البنزين بعناية شديدة خاصة إذا تساقطت قطرات من البنزين، أو في حالة ظهور رائحة بنزين قوية، والتأكد أيضًا من الحالة الخارجية  لباب التانك.

4- الحرارة و المواد القابلة للاشتعال 
من الضروري أن نتجنب جميعًا وضع الأشياء القابلة للاشتعال داخل السيارة مثل، المواد الكحولية و المطهرات، مزيلات التعرق، أو العطور النفاذة، أو مشاعل التدخين، فكل هذه المواد يمكنها أن تحدث كارثة كبيرة عند تعرض السيارة لآشعة الشمس المباشرة، أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

4 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك.. تعرف عليها

تعرف على أنظمة التبريد في السيارة.. وكيفية الاعتناء بها

أهم 3 نصائح للحصول على عمر افتراضي أطول لسيارتك

احذر.. 6 أسباب وراء مشكلات «تقطيع» السيارة

لا تنسها في فصل الشتاء .. أنظمة التبريد بالسيارة

في 6 نصائح .. تعرفي على كيفية العناية بسيارتك

ترشيحاتنا

بإطلالة جذابة.. سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

خاص.. تفاصيل جديدة في إصابة بدر بانون خلال تدريب الأهلى قبل مواجهة الدحيل

أخبار التوك شو.. تحذير أحمد موسى.. وأمطار رعدية تضرب البلاد.. وقرار الطيران بعد غلق السعودية مجالها الجوي.. ورد ناري من أسامة ربيع بشأن قناة السويس

الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويشعل دوري سوبر رجال السلة

بايدن يوقع قرارات عاجلة تتعلق بالهجرة

نبيل الحلفاوي يعلق خسارة الزمالك من غزل المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور