نصائح ذهبية لقائدي السيارات .. لتجنب الحرائق

من الأمور المؤسفة للغاية أن نشاهد يومًا سيارة وهي مشتعلة النيران، و في هذا الوقت تدور بداخلنا العديد من الأفكار و التساؤلات مثل، حالة قائد السيارة ، وهل كان أحد معه ؟ ، وما هي أسباب هذا الحريق ؟، وإذا تناولنا الحديث حول النقطة الأخيرة، سنجد العديد من الأمور والتي ربما تتسبب في رؤية هذا المشهد.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح لقائدي السيارت ، لتجنب كارثة احتراق السيارة.





1- إرشادات محطات الوقود

عند دخول أحد محطات الوقود فسوف نرى قائمة كاملة من التحذيرات، و من الضروري أن نتبع تلك التعليمات بعناية شديدة وذلك حرصًا على سلامتك و سلامة الاخرين، و بالطبع تتصدر هذه القائمة علامة ممنوع التدخين، وعدم استخدام الهاتف المحمول، ومن الضروري أيضًا أن نقوم بإيقاف السيارة وعدم تفعيلها أثناء عملية إمدادها بالوقود.





2- سوائل التبريد داخل سيارتك

يفضل أن تطمئن على منظومة التبريد الخاصة بسيارتك من وقت إلى أخر، والاطمئنان على الحالة الخارجية للهيكل المعدني "الردياتير" و التأكد من مستوى المياه بالقربة البلاستيكية، ولا شك أن حالة مروحة التبريد من الأمور الهامة للغاية، والتي يجب اختبارها بعناية للحصول أفضل مستويات التبريد.





3- سلامة تانك البنزين

ربما تكون هذه النقطة من أخطر الأسباب، والتي لها عامل كبير على حوادث الاشتعال، ولذلك فمن الضروري فحص تانك البنزين بعناية شديدة خاصة إذا تساقطت قطرات من البنزين، أو في حالة ظهور رائحة بنزين قوية، والتأكد أيضًا من الحالة الخارجية لباب التانك.





4- الحرارة و المواد القابلة للاشتعال