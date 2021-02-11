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حصل على شهادة معهد تعاون .. ماهر فرغلي: كرم زهدي كان من دعاة العنف ضد الجيش والشرطة في الثمانينات .. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:17 ص
كرم زهدي
كرم زهدي
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إبراهيم القادري
قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية إن القيادي كرم زهدي من جيل السبعينيات وهو الجيل المؤسس للإسلام السياسي في مصر وحصل على شهادة معهد تعاون زراعي.

وأضاف فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، كرم زهدي كان من جيل الإخواني صلاح هاشم وناجح ابراهيم مؤكدا ان هذه الجماعة الإسلامية انفصلت إلى قسمين قسم تابع للإخوان وقسم تابع لكرم زهدي وانضم إليهم عمر عبد الرحمن.

وأوضح فرغلي ، أن كرم زهدي و عمر عبد الرحمن ومجموعة أخرى انضمت إليهم خططوا لاغتيال الرئيس الراحل انور السادات مشيرا إلى ان  كرم زهدي كان من دعاة العنف ضد الجيش والشرطة في الثمانينات.
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