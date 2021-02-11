حصل على شهادة معهد تعاون .. ماهر فرغلي: كرم زهدي كان من دعاة العنف ضد الجيش والشرطة في الثمانينات .. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية إن القيادي كرم زهدي من جيل السبعينيات وهو الجيل المؤسس للإسلام السياسي في مصر وحصل على شهادة معهد تعاون زراعي.





وأضاف فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، كرم زهدي كان من جيل الإخواني صلاح هاشم وناجح ابراهيم مؤكدا ان هذه الجماعة الإسلامية انفصلت إلى قسمين قسم تابع للإخوان وقسم تابع لكرم زهدي وانضم إليهم عمر عبد الرحمن.



