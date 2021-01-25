ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ماهر فرغلي: الشرطة المصرية رأس الحربة الأساسي لمكافحة الإرهاب.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:05 م
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
Advertisements
محمد القاضي
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الشرطة المصرية هي رأس الحربة الأساسي لمقاومة ومكافحة الإرهاب داخل مصر.

وأضاف "فرغلي"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإرهاب يعتبر أداة من أدوات الصراع في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يتم استخدام الإرهاب كأداة لتفكيك الدول.

وأوضح أن هناك عدة أنوع من الإرهاب لكنها تحقق استراتيجية واحدة وهدف واحد؛ وهو تفكيك الدولة وبناء دول علي شكل جديد للإرهابيين.

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلي أن الإرهاب عبر الانترنت إرهاب من عالم آخر لا يراه أحد، ويتم من خلاله تحقيق الأهداف عبر السوشيال ميديا وإطلاق ونشر الشائعات وبث الأكاذيب، منوها إلى أن تشكيل جماعة حسم الإرهابية التي صنعتها جماعة الإخوان كان عبارة عن غرف تم تشكيلها عبر الإنترنت.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها