ماهر فرغلي: الشرطة المصرية رأس الحربة الأساسي لمكافحة الإرهاب.. فيديو

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الشرطة المصرية هي رأس الحربة الأساسي لمقاومة ومكافحة الإرهاب داخل مصر.





وأضاف "فرغلي"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإرهاب يعتبر أداة من أدوات الصراع في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يتم استخدام الإرهاب كأداة لتفكيك الدول.





وأوضح أن هناك عدة أنوع من الإرهاب لكنها تحقق استراتيجية واحدة وهدف واحد؛ وهو تفكيك الدولة وبناء دول علي شكل جديد للإرهابيين.



