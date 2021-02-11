بعد مزاعم تطبيعه مع إسرائيل .. الديهي: إيدي كوهين كذاب ومنافق.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أيدي كوهين، مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضيف "الجزيرة" القطرية الدائم، أخذ صوره في المسجد الأقصى من صفحته وزعم أنه يطبع مع إسرائيل.



وقام الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "تن" بعرض جوازات سفره على الهواء، وعرض تأشيرة المملكة الأردنية التي دخل للقدس من خلالها، مشيرا انه لم ولن يحدث أن يسمح لإسرائيلي محتل قاتل أن يلوث بيده جواز سفره.



وتابع مقدم برنامج "بالورقة والقلم" أن معركتنا مع إسرائيل حاليًا معركة فكرية، فنحن استردينا أرضنا، ولكن هناك ثأر ودم بيننا وبينهم، فهناك أسرى مصريين وأطفال قتلوا في بحر البقر، وهناك شهداء مصريين في 67 و73.



وأشار الديهي إلى أن أيدي كوهين، كذاب ومنافق ومخادع ، ويعلم أنه مستهدف من الإخوان ومن الصهاينة، ويقوم بالهجوم عليه واتهامه بالتطبيع، متعهدًا بعدم الرد على أيدي كوهين، أو فتح هذا الموضوع مرة أخرى.



