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فن

للأبد غير كاف لحبك .. هنادي مهنا تتغزل في زوجها عبر إنستجرام

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هنادى مهنا صوره جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت برفقة زوجها الفنان احمد خالد صالح وكتبت معلقة: "للابد غير كافى لحبك".

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يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب
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