الضرائب: إتاحة إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية

تم إتاحة إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور ، وبذلك لا يستطيع مستخدم باقي خدمات المنظومة من الدخول إلي خدمات المرتبات والأجور إلا من خلال الرقم السري الخاص بحساب المرتبات والأجور وكذلك لا يستطيع مستخدم المرتبات والأجور الدخول علي باقي خدمات المنظومة.













وذكر بيان لمصلحة الضرائب خطوات إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور والتى تتمثل فى الدخول على حساب الممول من خلال تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم والرقم السرى ، ثم يتم الضغط علي خانة حسابي الموجوده ضمن التابات التى تظهر أعلي الشاشة، فتظهر قائمة مختصره، يتم اختيار خانة إنشاء / تعديل الحساب الخاص بالمرتبات والأجور، فتظهر شاشة يتم خلالها إدخال كلمة المرور ، وإعادة كلمة المرور

، ثم يتم الضغط علي تابة إرسال كود تأكيد البريد الإلكتروني، يتم الذهاب إلي البريد الإلكتروني المسجل علي المنظومة للوصول إلي أسم المستخدم الخاص بالمرتبات وما في حكمها، وكود التأكيد، ثم يتم الرجوع إلي الشاشة السابقة، ويتم إدخال كود التأكيد ثم الضغط علي تاب تعديل، تظهر شاشة مذكور بها تم إنشاء / تعديل الحساب بنجاح.





وأشار البيان إلى أنه يتم إتباع الخطوات السابقة عند الرغبة في تعديل كود مستخدم منظومة المرتبات والأجور، لافتًا إلى أن مستخدم المرتبات والأجور يقوم بالدخول علي المنظومة من خلال إسم المستخدم الفرعي ورقم السر الخاص به.



