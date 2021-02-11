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رياضة

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. ميار شريف تخسر أمام السلوفينية جوفان بعد مباراة ماراثونية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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محمد سمير
خسرت ميار شريف المصنفة 128 عالميًا أمام منافستها السلوفينية كوجا جوفان المصنفة 104 عالميًا  بنتيجة مجموعتين لواحدة وذلك في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهي أولى بطولات الجراند سلام هذا العام والتي تستضيفها مدينة ملبورن. 

وشهدت المباراة التي قاربت من الثلاث ساعات وتحديد 2:41 ساعة منافسة قوية بين اللاعبتان حيث تقدمت "ميار شريف" وفازت بالمجموعة الأولى ولكن استطاعت السلوفينية كوجا البالغة من العمر 20 عامًا العودة من جديد والفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة لتحسم المباراة لصالحها وجاءت نتائج المجموعات كالتالي 3-6 ، 7-6 ، 6-3.

واستطاعت ميار شريف التأهل إلى الدور الثاني من الدور الرئيسي لبطولة أستراليا وذلك بعد تغلبها على الفرنسية كلوي باكييه بنتيجة مجموعتين للاشيء جاءت كالآتي (7-5 , 7-5). 

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي وواصلت كتابة التاريخ بتأهلها إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.
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