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تعليم

الجامعة المصرية اليابانية: مستعدون لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 20 فبراير

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي سوف تبدأ في موعدها المحدد يوم 20 فبراير حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية  موضحا إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل قاعات الامتحانات الى النصف. 

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية حفاظًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وذكر الدكتور سامح ندا أنه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءًا من يوم 18 فبراير الجاري بالمدن الجامعية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي، كما تم الانتهاء من اعمال التعقيم لغرف الإقامة والطرق ومبنى الأنشطة وصالات الطعام وأماكن المذاكرة.

وأكد الدكتور سامح ندا على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة اى حالات طارئة.

واضاف الدكتور سامح ندا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.

وأوضح ندا أن الغرفة الواحدة تضم طالب واحد فقط مؤكدًا أنه فور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة للطلاب بواسطة الفريق الطبي مع التنبيه والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.
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