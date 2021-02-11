تجديد حبس شاب قتل صديقه خلال مشاجرة بينهما بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بقتل صديقه بطعنة نافذة إثر مشاجرة بينهما في مطعم مأكولات بكفر "الحمام" بالزقازيق.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية،إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "رضا.ص" 20 عامًا، طالب جامعي، مُقيم بقرية "كفر الحمام" بالزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث تبين من التحريات، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه "أدهم.ا" 20 عامًا، مُجند، أثناء تواجدهم داخل مطعم كبدة بالقرية، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة قام علي إثرها المتهم بسحب سكينًا وطعن بها المجني عليه طعنةً أودت بحياته.

تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، والتجديد له في الميعاد وتحرير المحضر اللازم.

وعلي جانب آخر فقد لقي شخص مصرعه سقط من الطابق العاشر بأحد العمارات السكنية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته ضبط طبق الدش وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي وإخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة كفر صقر يفيد وفاة "عبدالفتاح ص" عقب سقوطه من الطابق العاشر بأحد الأبراج السكنية بكفر صقر.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أنه أثناء محاولة المتوفى ضبط إشارة طبق الد سقط من الطابق العاشر، وفارق الحياة على الفور، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بأحد المستشفيات، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة.