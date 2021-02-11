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اقتصاد

مصلحة دمغ المصوغات والموازين: وسم 1014420 سبيكة ذهبية و167880.4 جرام عيار 21

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد اللواء عبد الله منتصر – رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ان المصلحة قامت بعدد من الحملات الرقابية، علي محطات الوقود والشركات، حيث اسفرت الحملات عن تحرير عدد 5 محاضر لمحطات وقود.

 كما تم تحرير 5 محاضر  لموازين بسكول، وعدد 8 محاضر موازين تجارية افراد، وعدد 14 محضر ميزان ماركت، وعدد 3 محاضر موازين صاغة، كما تم تحرير 3 محاضر ماكينات تعبئة، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

كما أكد رئيس المصلحة انه تم دمغ 1014420 سبيكة ذهب، وتم دمغ 410054 سبيكة فضة ، وتم دمغ 167880.4 جرام عيار 21، وكذلك 174489.9 جرام ذهب عيار 18، و 2161 جرام فضة.


وتؤكد المصلحة ان حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

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