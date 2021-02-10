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اقتصاد

36 مليون دولار.. 21% زيادة في صادرات الصناعات الغذائية للصين خلال 2020

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قال المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع إلى الصين سجلت نحو 36 مليون دولار خلال 2020 في مقابل 21 مليون دولار خلال 2019 بنمو قدره 21%.

 

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "تطور الصادرات الغذائية المصرية إلى الصين وأهم وارداتها" عبر الفيديو كونفرانس.

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وأوضح المهندس تميم الضوي أن صادرات القطاع للسوق الصيني شهدت نموا بنسبة 836% خلال الفترة من 2014-2020، منوها بأن هناك تطورا وزيادة ملحوظة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الصين في السنوات الـ 7 الماضية، حيث سجلت 4 ملايين دولار خلال 2014 لتتراجع لـ 3 ملايين دولار خلال 2015، لتنمو لنحو 4 ملايين دولار خلال 2016، ثم لنحو 10 ملايين دولار خلال 2017، ثم 12 مليون دولار خلال 2018.

 

وأشار الضوي إلى 10 منتجات غذائية تمثل حوالي 98% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية للسوق الصينية بقيمة 35.9 مليون دولار خلال 2020، يأتي على رأسها تفل قصب السكر وتفل شنودر بقيمة 20.6 مليون دولار مستحوذا على 56.6% من إجمالي الصادرات، تليها الفراولة المجمدة والتي تحتل مصر الصدارة في تصديرها حاليًا على مستوى العالم، حيث بلغت قيمتها خلال العام الماضي 11.3 مليون دولار لتسيطر على 31% من إجمالي صادرات القطاع للصين.

 

وأضاف أن مصر صدرت للصين خلال  2020 خمائر بقيمة 900 ألف دولار،  وبذورا وأثمارا زيتية بقيمة 600 ألف دولار، وفاكهة ومركزات عصائر بقيمة 500 ألف دولار، ومحضرات فاكهة بقيمة 400 ألف دولار، وأسماك بقيمة 500 الف دولار، وزيوت وراتنجات عطرية  بقيمة 500 ألف دولار، ولحوم وأطراف وأحشاء بقيمة 400 ألف دولار، وعسل طبيعي بقيمة 200 ألف دولار.

 

ولفت إلى أن هناك منتجات غذائية في هيكل الواردات الصينية لها بديل في هيكل الصادرات المصرية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2019، منوها بأن الصين تعد ثاني أكبر مستورد في العالم في كل القطاعات السلعية بقيمة 2 تريليون دولار تمثل 10.8% من إجمالي واردات العالم في 2019، وبلغ إجمالي وارداتها من الصناعات الغذائية 90 مليار دولار.

 

وذكر أن 12 منتج غذائي يمثلون نحو 74% من إجمالي واردات ألمانيا من هذا القطاع  خلال 2019، تتمثل في « الألبان المحتوية على سكر بقيمة 3.2 مليار دولار، ومحضرات طعام بقيمة 3.1 مليار دولار، السكر بقيمة 1.1 مليار دولار، الألبان غير المحتوية على سكر بقيمة 1.1 مليار دولار».

 

كما نوه بأن الصين تستورد «زيوتا بقيمة 1.1 مليار دولار، وفاكهة ومركزات عصائر بقيمة 900 مليون دولار، وزيت الصويا بقيمة 600 مليون دولار، وأجبانا بقيمة 500 مليون دولار».

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