احذر.. سحب الرخصة لمدة 3 أشهر لاستخدام الأنوار العالية بقانون المرور

حدد قانون المرور بعد إضافة التعديلات وموافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، سحب الرخصة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

كما شملت المخالفات البنود الآتية:

1- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

2- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

3-استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

4-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

5-عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

6- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.



