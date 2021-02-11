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محافظات

محافظ المنوفية يشهد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وعدد من قيادات المنطقة المركزية العسكرية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازمة.

يأتي هذا -بحسب بيان الخميس- في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية 1500 قرية ريفية بنطاق الجمهورية واتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للبدء فورًا في تنفيذ تلك المبادرة، بحضور نائبه محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشارك في الاصطفاف 130 معدة ثقيلة وتشمل لوادر وحفارات وقلابات وجليدرات وماكينات كهرباء وماكينات شفط مياه وغيرها من المعدات الثقيلة.

وخلال كلمته أكد محافظ المنوفية أن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قري الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب، مضيفًا أن هذه المبادرة  تعد مشروعًا قوميًا وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الانسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية، مشيرًا أن تلك المبادرة ستشمل تطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون، وستشهد تلك القري تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع. 

فيما أشاد المحافظ بالدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة وجهودهم المبذولة في تنفيذ هذا الإنجاز الكبير ومساهمتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة في الوقت الراهن واستغلال ما لديها من طاقات في مختلف المجالات والقطاعات وذلك في إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق طفرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.

كما أضاف المحافظ، أولوية تشغيل أبناء المحافظة في أعمال تنفيذ مشروعات التطوير بتلك القرى، مشددًا على أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يساهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقري الريفية لتحقيق رضا المواطن.
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