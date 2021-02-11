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فن

يارب تجعل رزقنا النجاح.. روجينا تنشر صورًا من كواليس مسلسلها القادم

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة روجينا، صورة جديدة من كواليس مسلسلها  القادم" بنت السلطان " عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وعلقت روجينا قائلة : "مسلسل (بنت السلطان) رمضان يجمعنا ،يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك و كرمك من حيث لا نحتسب .

وتخوض روجينا  رمضان القادم ٢٠٢١ بمسلسل" بنت السلطان "بطولة  باسم السمرة وأحمد مجدى وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق وإنتاج ممدوح شاهين باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح .

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

وكانت روجينا قد تألقت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.
يارب تجعل رزقنا النجاح.. روجينا تنشر صورًا من كواليس مسلسلها القادم
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