مليون فدان تتحول للري الحديث مرحلة أولى.. الري تؤكد أن الأمن المائي أول أولويات الدولة

تعانى مصر من الشح المائى وتعمل وزارة الموارد المائية والرى على تشجيع المزارعين للتحول للرى الحديث الذى يوفر الكثير من المياه المهدرة فى الرى بالغمر وتقوم الوزارة بدعمهم عن طريق توفير قروض ميسرة وعمل اتفاقيات مع البنوك لتسهيل التكلفة التى تقع عليهم.





يستهدف المشروع مساحة مليون فدان "كمرحلة أولى" بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث، وتمويل من البنك الزراعى وتقوم الوزارة بتكريم أصحاب الريادة فى التحول للرى الحديث وعرض تجربتهم الناجحة لتعميمها فى أغلب المحافظات.





ومن مميزات الرى الحديث أنه يرفع كفاءة الرى إلى 90% ، وبالتالى يقلل الفاقد فى المياه إلى 10% بدلا من الرى بالغمر الذى به الفاقد يصل يكون 50% .

كما أننا فى الرى بالغمر نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى فى الزراعة لنقلل الفاقد ونجعله 25% ، وتطوير الرى للرى المحورى يجعل الفاقد 10%فقط .





وعن ذلك قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، أن التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر، فرضت علينا تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، وذلك فى إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية.





مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع كافة الوزارات المعنية "الزراعة ، البيئة ، الإسكان .."، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.





وشدد "غانم" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القيادة السياسية قد أولت الأولوية لمحور الأمن المائي، فعلي صعيد ترشيد المياه، تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، والذي يستهدف مساحة مليون فدان "كمرحلة أولى" بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.





وأشار إلى أنه تمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.