ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مليون فدان تتحول للري الحديث مرحلة أولى.. الري تؤكد أن الأمن المائي أول أولويات الدولة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
تعانى مصر من الشح المائى وتعمل وزارة الموارد المائية والرى على تشجيع المزارعين للتحول للرى الحديث الذى يوفر الكثير من المياه المهدرة فى الرى بالغمر وتقوم الوزارة بدعمهم عن طريق توفير قروض ميسرة وعمل اتفاقيات مع البنوك لتسهيل التكلفة التى تقع عليهم.

يستهدف المشروع مساحة مليون فدان "كمرحلة أولى" بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث، وتمويل من البنك الزراعى وتقوم الوزارة بتكريم أصحاب الريادة فى التحول للرى الحديث وعرض تجربتهم الناجحة لتعميمها فى أغلب المحافظات.

ومن مميزات الرى الحديث أنه يرفع كفاءة الرى إلى 90% ، وبالتالى يقلل الفاقد فى المياه إلى 10% بدلا من الرى بالغمر الذى به الفاقد يصل يكون 50% . 

كما أننا فى الرى بالغمر نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى فى الزراعة لنقلل الفاقد ونجعله 25% ، وتطوير الرى للرى المحورى يجعل الفاقد 10%فقط .

وعن ذلك قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، أن التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر، فرضت علينا تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، وذلك فى إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية.

مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع كافة الوزارات المعنية "الزراعة ، البيئة ، الإسكان .."، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.

وشدد "غانم" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القيادة السياسية قد أولت الأولوية لمحور الأمن المائي، فعلي صعيد ترشيد المياه، تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، والذي يستهدف مساحة مليون فدان "كمرحلة أولى" بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

شهد ماذا فعلت قوة الرياح مع المواطنين فى روسيا

ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

الخطيب لن يعود مع بعثة الأهلي للقاهرة

ما حكم تنظيف الحواجب الكثيفة وهل هذا من النمص ؟ شاهد رد الإفتاء

حادث صادم.. رضيع يعثر على 201 عنكبوت بإحدى الألعاب

أمان زائف.. الصحة العالمية تحذر من خطأ جسيم بشأن فيروس كورنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات