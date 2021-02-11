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أخبار البلد

إحباط بيع زيوت طعام مستعملة ومعاد تدويرها للمواطنين

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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حنان توفيق
شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى فى تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت مصنع يعمل بمجال إعادة تدوير المخلفات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حيث تمكنت من إحباط إعادة بيع كمية من منتجات زيوت الطعام التى كانت معدة للبيع تبين أنها معاد تدويرها وسبق إستخدامها مما تشكل ضررًا على صحة المواطنين.  

وقد تبين للحملة التفتيشية المشتركة أن المصنع لديه رخصة لمزوالة النشاط تختص فقط بإعادة تدوير تلك الزيوت المستعملة فى صنع منتجات أخرى كالصابون وليس إعادة تدوير الزيوت المستعملة لإعادة بيعها كمنتجات طعام.

كما تبين أن المصنع يتسلم الكميات المجمعة منزليًا من الزيوت المستعملة ثم يتم إجراء عمليات تشغيل لتلك الزيوت لتغيير جزء من حالتها  لعدم اكتشاف أنها مستعملة، وتبين أن المنتج معبأ بغرض البيع رغم أنه لا يصلح للاستخدام الآدمى ويؤثر بالسلب على الصحة العامة.  

وقد تم تحرير محضر بالمخالفات التى تم رصدها وتم إحالة القضية للنيابة من خلال الجهة المختصة علاوة على "تشميع" وغلق المصنع.
إحباط بيع زيوت طعام مستعملة ومعاد تدويرها للمواطنين
إحباط بيع زيوت طعام مستعملة ومعاد تدويرها للمواطنين
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