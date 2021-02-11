بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات

يصيب الأشخاص الفيروسات ونزلات البرد والإنفلونزا مع تغييرات الطقس، والتي تؤثر بالسلب على الصحة بشكل عام، والمناعة بشكل خاص، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا.
كما أن تغييرات الطقس يؤثر بالسلب على الحالة المزاجية، ويشعر الأشخاص بأنه قليل الطاقة ولا يستطيع أن يقوم بأعمال اليوم، ويشعر بالإرهاق لتعتبر هي أول علامة على ضعف المناعة بشكل خطير.
ووفقا لموقع "novosti"، يوجد مشروب يعمل على تقوية المناعة ويمد الجسم بالطاقة، وتكون مكوناته الرئيسية هي الثوم، وزيت الزيتون، والعسل الطبيعي، والشاي الأخضر، وخل التفاح، والفلفل الأسود.
طريقة تحضير الوصفة
تحتاجين إلى تحضير ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم ناعمًا، و 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، و5 ملاعق كبيرة من عسل الطبيعي، و 50 مللترًا من الشاي الأخضر القوي ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون، وخل حمض التفاح.
وينصح الخبراء بتناول المشروب مرة يوميا للحصول على فوائده المذهلة.