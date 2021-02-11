ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:32 م
تقوية المناعة
تقوية المناعة
Advertisements
حياة عبد العزيز
يصيب الأشخاص الفيروسات ونزلات البرد والإنفلونزا مع تغييرات الطقس، والتي تؤثر بالسلب على الصحة بشكل عام، والمناعة بشكل خاص، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا.

كما أن تغييرات الطقس يؤثر بالسلب على الحالة المزاجية، ويشعر الأشخاص بأنه قليل الطاقة ولا يستطيع أن يقوم بأعمال اليوم، ويشعر بالإرهاق لتعتبر هي أول علامة على ضعف المناعة بشكل خطير.


ووفقا لموقع "novosti"، يوجد مشروب يعمل على تقوية المناعة ويمد الجسم بالطاقة، وتكون مكوناته الرئيسية هي الثوم، وزيت الزيتون، والعسل الطبيعي، والشاي الأخضر، وخل التفاح، والفلفل الأسود.

طريقة تحضير الوصفة

تحتاجين إلى تحضير ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم ناعمًا، و 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، و5 ملاعق كبيرة من عسل الطبيعي، و 50 مللترًا من الشاي الأخضر القوي ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون، وخل حمض التفاح.

وينصح الخبراء بتناول المشروب مرة يوميا للحصول على فوائده المذهلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسرع رجيم.. 3 وصفات تخسيس مجربة وسريعة بمكونات في مطبخك

وصفات تخسيس سريعة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

وجبات غذاء لذيذة للغاية في أقل من 20 دقيقة

أبرزها علاج القولون.. فوائد صحية مذهلة لتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق

طريقة علاج القشرة في الشعر.. بالخل والليمون والإسبرين

ترشيحاتنا

حفتر يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

النيران الصديقة تمنح سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في شباك غزل المحلة.. فيديو

رسالة خطية من العاهل السعودي للرئيس السيسي.. وهذا فحواها

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

أغربها الفلفل الحار في الماء.. 5 مشروبات تقضي على الصداع في دقائق

بلاش أمور شخصية.. تعليق قوى من شوبير على هجوم عمارة على "معلول"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات