بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات

يصيب الأشخاص الفيروسات و نزلات البرد والإنفلونزا مع تغييرات الطقس، والتي تؤثر بالسلب على الصحة بشكل عام، والمناعة بشكل خاص، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا.





كما أن تغييرات الطقس يؤثر بالسلب على الحالة المزاجية، ويشعر الأشخاص بأنه قليل الطاقة ولا يستطيع أن يقوم بأعمال اليوم، ويشعر بالإرهاق لتعتبر هي أول علامة على ضعف المناعة بشكل خطير.





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ووفقا لموقع " novosti"، يوجد مشروب يعمل على الرئيسية هي الثوم، وزيت الزيتون، والعسل الطبيعي، والشاي الأخضر، وخل التفاح، والفلفل الأسود. novosti"، يوجد مشروب يعمل على تقوية المناعة ويمد الجسم بالطاقة، وتكون مكوناته