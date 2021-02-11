أغذية خارقة لتعزيز المناعة

ممارسة الرياضة وعدم التدخين وتقليل تناول الكحول هي بعض الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها للبقاء بصحة جيدة على المدى الطويل ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، يلعب نظامنا الغذائي أيضًا دورًا مهمًا.





إن تناول الطعام الصحيح هو نصف المهمة ومع ذلك ، يجب أن تعرف بالضبط ما تأكله للحفاظ على صحتك وقوة جهاز المناعة لديك ، كما تنصح دوللي كومار ، مؤسسة ومديرة Gaia ، بينما توصي بـ "أطعمة فائقة الجودة" يمكنك تناولها لتعزيز مناعتك والبقاء في ذروة صحتك .





العسل





عامل التحلية الطبيعي ، العسل غني بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. يحتوي العسل الخام العضوي على العديد من الخصائص الطبية. خصائصه الغنية المضادة للبكتيريا تهدئ الحلق وتحمي الجسم من البكتيريا والفطريات ، كما تعزز مناعة الأمعاء.





يمكن استخدام العسل كبديل للسكر المكرر وهو غير صحي وخالي من العناصر الغذائية. إنه أيضًا غذاء معزز للطاقة حيث يتحد الفركتوز والجلوكوز في العسل لإعطاء دفعة مستدامة. امزج العسل بالماء الدافئ وشربه بانتظام لفقدان الوزن وزيادة المناعة ولتطهير الجهاز الهضمي .





يشتهر بكونه مصدرًا وفيرًا لمضادات الأكسدة ، وشرب الشاي الأخض ر على أساس منتظم يطرد السموم من الجسم. إلى جانب مادة البوليفينول ، يساعد بمضادات الاكسدة في الشاي الأخضر على تعزيز المناعة. على الرغم من أن معظمنا معتاد على شرب الشاي بالحليب وقد يجدون طعم الشاي الأخضر مرًا ولطيفًا ، إلا أنه من المعروف أنه أحد أكثر المشروبات الصحية التي يمكن تناولها. إلى جانب ذلك ، من المعروف أن الشاي الأخضر يساعد في إنقاص الوزن أيضًا. سيجعلك كوب دافئ من الشاي الأخضر الطازج في الصباح تشعر بالانتعاش. وبغض النظر عن تحسين مناعتك عن طريق تنظيف الجسم ، فإن الشاي الأخضر هو مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية لبشرة متوهجة.





الكركم

وجد الكركم بشكل شائع في معظم المنازل الهندية ، ويتمتع بخصائصه المضادة للبكتيريا وقيمته الطبية. الكركم العضوي ، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكركمين ، هو مكون مضاد للالتهابات . تساعد خصائص الكركم العلاجية على تقوية مناعتك ودرء الأمراض.

بصرف النظر عن تناول هذه الأطعمة لبناء مناعتك ، تذكر أن تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا واشرب الكثير من الماء واحصل على قسط كافٍ من النوم لصحة جيدة طويلة الأمد







