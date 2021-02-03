بعد الطعام بساعة.. تناول كوبا من الشاي الأخضر لهذا السبب

تشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يعزز فقدان الوزن عن طريق تحفيز الجسم على حرق الدهون.









يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين ، وهي نوع من المواد الكيميائية النباتية التي قد تؤثر في فترة وجيزة على عملية التمثيل الغذائي بشكل إيجابي.









لذا نصحت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للحصول على أكبر فائدة،اشرب فنجان الشاي الاخضر بعد الطعام بساعة الى ساعتين مرة الى مرتين في اليوم .









ومن فوائد تناول الشاى الأخضر..





1- يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، لأنه مضاد للأكسدة، بعكس الشاي الأحمر ، ما يعني عدم تأكسد الكوليسترول في الدم.









2- المساعدة على عدم نمو الخلايا السرطانية، عن طريق مكافحة الأوعية الدموية الناقلة للأغذية ومنعها من تغذية هذه الخلايا.









3- تنظيم ضغط الدم، فهو مفيد لمن يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، وأيضا لمن يعاني من انخفاض الضغط، لأن الشاي الأخضر ينظم الضغط بوجه عام .









4- تنظيم عمل البنكرياس، وبذلك يحمي الجسم من الإصابة بداء السكري، ولكن ينبغي الحرص على تناوله بدون سكر وعلى معدة فارغة.









5- التخلص من رائحة الفم الكريهة، لأنه يقتل الميكروبات الضارة الموجودة في الفم.









6- تنظيم حركة الأمعاء وتليينها، ما يعني انخفاض احتمالية الإصابة بالإمساك.









7- التخسيس وخسارة الوزن الزائد، حيث يعتبر الشاي الأخضر من أفضل الخيارات الطبيعية لحرق الدهون وفقدان الوزن.









8- يقي من الجلطات، وذلك بسبب تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتنظيم معدلات ضغط الدم.









9- الوقاية من تسوس الأسنان، لأنه يقتل الميكروبات في الفم، وتذكر أنه يجب تناوله بدون سكر.









10- تقوية المناعة والمحافظة عليها في أفضل حالاتها.









11- التقليل من ظهور علامات التقدم في السن، فهو يحافظ على صحة الجسم العامة، لتستمتع بشباب دائم.









12- يساعد في التقليل من تدهور الحالات المرضية مثل المصابة بالشلل الرعاش والزهايمر.







