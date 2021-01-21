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العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

الخميس 21/يناير/2021 - 10:33 م
دراسة تكشف عن مزيج
دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة، أن مزيجا من العسل والقرفة يعالج جميع الأمراض.

يؤكد العلماء أن العسل فعال للغاية في علاج العديد من الأمراض، ويصبح عند استخدامه مع القرفة سلاحًا مميتًا ضد الفيروسات وارتفاع الكوليسترول والسكر، وغير ذلك من أعداء صحتنا.

ويؤكدون أن العسل فعال جدًا في علاج العديد من الأمراض ، ويصبح عند استخدامه مع القرفة سلاحًا مميتًا ضد الفيروسات ، وارتفاع الكوليسترول والسكر ، وأعداء آخرين لصحتنا.

وحسب موقع "novosti"، اصنعي عجينة من العسل ومسحوق القرفة، انشرها على الخبز بدلًا من المربى وتناولها بانتظام على الإفطار، سيؤدي ذلك إلى تقليل مستوى الكوليسترول في الشرايين ومنع حدوث نوبة قلبية.


وأشار الموقع، أن في كوب من الماء الساخن، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، اشربه في الصباح والمساء. مع الاستهلاك المنتظم ، يمكن أن يساعد في علاج التهاب المفاصل المزمن.
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