العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

وحسب موقع "novosti"، اصنعي عجينة من العسل ومسحوق القرفة، انشرها على الخبز بدلًا من المربى وتناولها بانتظام على الإفطار، سيؤدي ذلك إلى تقليل مستوى الكوليسترول في الشرايين ومنع حدوث نوبة قلبية.

وأشار الموقع، أن في كوب من الماء الساخن، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، اشربه في الصباح والمساء. مع الاستهلاك المنتظم ، يمكن أن يساعد في علاج التهاب المفاصل المزمن.