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مرأة

أبرزها علاج السعال.. فوائد صحية غير متوقعة لتناول العسل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعه لتناول العسل لصحتك وجمالك فهو غني بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم كما أنه خالي من الدهون وخالٍ من الكوليسترول والصوديوم إليك أبرز فوائد تناول العسل لصحتك يقدمها موقع "ndtv


1. معزز للطاقة الطبيعية

استخدم العسل بدلًا من السكريات والمحليات في الشاي خاصة وأنه يمتص الجسم الجلوكوز الموجود في العسل بسرعة ، مما يعطي دفعة فورية للطاقة

2. يعالج السعال:

 يمكن أن تساعد ملعقتان صغيرتان فقط من العسل في علاج السعال المستمر . بفضل خصائصه المضادة للميكروبات ، لا يهدئ العسل الحلق فقط ولكنه يقتل أيضًا بعض البكتيريا المسببة للعدوى. إذا كنت لا ترغب في تناول العسل مباشرة. 

3. يحسن النوم

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الحليب الساخن . يفرز العسل مادة السيروتونين (ناقل عصبي يحسن مزاجك) ، و "يحول الجسم السيروتونين إلى ميلاتونين (مركب كيميائي ينظم طول ونوعية النوم" .

4. يعالج الجروح والحروق

: يتكون العسل في الغالب من الجلوكوز والفركتوز الذي يمتص الماء و تمنع خصائص العسل المطهرة نمو بعض البكتيريا وتساعد في الحفاظ على الجروح الخارجية خالية من العدوى.

5. العسل للمناعة

خصائص العسل المضادة للأكسدة والبكتيريا تساعد على تحسين الجهاز الهضمي وتقوية المناعة . كما أنها مصدر قوة لمضادات الأكسدة، وهي فعالة جدًا في إزالة الجذور الحرة من الجسم. ابدأ يومك بإضافة ملعقة من العسل وعصير الليمون (نصف ليمونة) إلى كوب من الماء الدافئ.
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