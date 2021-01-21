3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

فيتامين هـ من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تساعد في صحة الأم وتطور الجنين، وهو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون ولها أدوار مهمة في تعزيز المناعة والوقاية من الاضطرابات الالتهابية، كما يقترح الخبراء فيتامين (هـ) بالكمية الموصى بها لأن تناوله بكميات كبيرة ومنخفضة يمكن أن يسبب مشاكل للأم الحامل والجنين.
ويمكن أن يسبب نقص فيتامين هـ عند النساء الحوامل مضاعفات مثل إصابة الأوعية الدموية البطانية ، والشيخوخة المبكرة للمشيمة ، والولادة المبكرة ، والإجهاض ، وارتفاع ضغط الدم.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ه...
1. الفول السوداني / زيت الفول السوداني
يحتوي فيتامين (هـ) على ثمانية أشكال: أربعة توكوفيرول وأربعة توكوترينول، ومن بينها alpha-Tocopherol هو السائد ويوجد بوفرة في المصادر الغذائية ويتم الحفاظ عليه جيدًا في جسم الإنسان، ويحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من Alpha-Tocopherol، ويساعد المركب في منع العديد من المضاعفات أثناء الحمل.
2. الذرة
تحتوي الذرة على اثنين من الأيزومرين السائدين: alpha-tocopherol و gamma-tocopherol، يقلل هذان المركبان من خطر الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يلعب فيتامين E الموجود في الذرة أيضًا دورًا أساسيًا في منع المضاعفات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي أثناء الحمل.
3. الجوز
يحتوي الجوز على حوالي خمسة أيزومرات من فيتامين E: ألفا توكوفيرول ، بيتا توكوفيرول ، جاما توكوفيرول ، دلتا توكوفيرول ، وجاما توكوترينول، والجوز مفيد للغاية أثناء الحمل حيث يساعد في تعزيز التعلم والذاكرة لدى الجنين.
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