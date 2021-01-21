3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين هـ عند النساء الحوامل مضاعفات مثل إصابة الأوعية الدموية البطانية ، والشيخوخة المبكرة للمشيمة ، والولادة المبكرة ، والإجهاض ، وارتفاع ضغط الدم.





وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ه...