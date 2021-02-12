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محافظات

شعاره مفيش مستحيل.. احتفاء بالبطل العالمي «بيج رامي» منذ وصوله كفر الشيخ.. فيديو وصور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
لا تزال حالة الفرحة والسعادة الغامرة تسيطر على أهالي محافظة كفر الشيخ وأهالي قرية السبايعة ومركز البرلس بصفة خاصة، عقب وصول البطل العالمي "بيج رامي" إلى مسقط رأسه واستقباله بكل حفاوة وتقدير، فرحًا وابتهاجًا بحصوله على المركز الأول عالميًا، في بطولة "مستر أولمبيا"، ورفع علم مصر عاليًا، ليصبح «بيج رامي» أيقونة للشباب ونموذج مشرف للرياضية المصرية.

لم تكن حياة "بيج رامي" مفروشة بالورود، كما يعتقد البعض، بل واجهته الصعاب، حتى تحملها ولم يعبأ بها، وكافح بإصرار، وجهد متواصل، حتى وصل إلى المكانة العالمية، وأصبح واحد من أبرز وأشهر لاعبي كمال الأجسام في العالم، وحقق ما كان يتمناه في هذه اللعبة، بعد أن كان يعمل في مهنة الصيد حاله حال الآلاف من أهالي منطقة البرلس الذين توارثوا هذه المهنة من الآباء والأجداد.

استقبل أهالي السبايعة، بمركز البرلس، ابنهم البطل العالمي «بيج رامي»، بفرحة غامرة وسعادة بالغة، منذ عودته من القاهرة رفقة والدته، مصدر الطاقة الإيجابية له، وسط أجواء من البهجة والسرور التي عمت أبناء القرية، وحرص العديد من الشباب على التقاط صور «سيلفي» مع البطل العالمي، الذين يتعامل مع الجميع بكل حب وتقدير وتواضع، فلم تغيره الأضواء والشهرة.

ومن جانبها، أكدت نجاة المغربي، والدة البطل العالمي، رامي السبيعي، أن نجلها «بيج رامي» لم تغيره الشهرة والأضواء بعد حصوله على بطولة مستر أولمبيا، وتكريمه والاحتفاء به داخل وخارج مصر، مضيفة في تصريحات خاصة، لـ«صدى البلد»، عقب عودة بطل «مستر أولمبيا» إلى مسقط رأسه، فى قرية السبايعة بكفر الشيخ، « مفيش حاجة غيرته إلا للأحسن».

وفي سياق متصل، كرّم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، البطل العالمي «بيج رامي» ، بطل مستر أولمبيا 2020، مقدمًا  له درع المحافظة ، تكريمًا له لما حققه من إنجاز عالمي؛ لرفعه اسم مصر عاليًا ، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء ياسر الحفناوي ، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وعبر محافظ كفر الشيخ، عن سعادته لتكريم «بيج رامي» ، قائلًا ، إنه شرف لمحافظة كفر الشيخ أن يكون «بيج رامي» أحد أبنائها ،المحبوبين والذين يتميزون بالأخلاق العالية، مشيرًا أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته في إعداد جيل جديد، لتكون حياته ومواجهته للصعاب نموذج يدرس ، لتصل الأجيال القادمة في نفس مستواه.

وأعرب «بيج رامي» عن سعادته بتكريمه وتواجده في محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن كفر الشيخ بها العديد من النماذج المضيئة ،وأنه يفكر كيف يكون جيلًا يكون من بينهم أفضل منه، مطالبًا بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وعلينا تحديد الأهداف، ونتخطى أي تجربة فشل.

وقال البطل العالمي، «بيج رامي» إنه شارك في العديد من المسابقات العالمية  باسم مصر، رافضًا أن يمثل دولة أخرى برغم العروض المتعددة من عدد من الدول لكنه رفض لأن يحمل الجنسية المصرية ولا يحبذ أن يمثل دولة أخرى .

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم البطل العالمي رامي السبيعي، الشهير بـ بيج رامي، على إحدى المنشآت الرياضية بالمحافظة؛ تكريمًا وتقديرًا له ولما حققه من بطولات عالمية، وذلك خلال تكريم «بيج رامي»، بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول عالميًا ببطولة مستر أولمبيا.
شعاره مفيش مستحيل.. احتفاء بالبطل العالمي «بيج رامي» منذ وصوله كفر الشيخ.. فيديو وصور
شعاره مفيش مستحيل.. احتفاء بالبطل العالمي «بيج رامي» منذ وصوله كفر الشيخ.. فيديو وصور
شعاره مفيش مستحيل.. احتفاء بالبطل العالمي «بيج رامي» منذ وصوله كفر الشيخ.. فيديو وصور
شعاره مفيش مستحيل.. احتفاء بالبطل العالمي «بيج رامي» منذ وصوله كفر الشيخ.. فيديو وصور
شعاره مفيش مستحيل.. احتفاء بالبطل العالمي «بيج رامي» منذ وصوله كفر الشيخ.. فيديو وصور
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