خلال جولته الميدانية اليوم.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير منظومة الصرف الصحي بحي الضواحي

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بمناطق خديجة أ ،ب وزمزم بحى الضواحى والوقوف على معدلات التنفيذ الجارية بمشروع تطوير الصرف الصحى بحى الضواحى، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والمهندسة أمل الألفي المشرفة علي المشروع الشركات الهندسية القائمة على أعمال تطوير الصرف الصحى بالضواحى.





وأكد المحافظ أن حى الضواحى يمثل أكبر الأحياء السكنية كثافة فى محافظة بورسعيد وكان يعانى لفترات طويلة من مشكلات الصرف الصحى، ولذلك تتم إعادة تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالضواحى وذلك بالتوازى مع عدد من المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الذى يشهدها حى الضواحى، لافتاً إلى أن أعمال تطوير الصرف الصحى بالضواحى يأتى فى إطار المنحة الأوروبية المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى بالتعاون بين محافظة بورسعيد للارتقاء بالأماكن السكنية الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هناك خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحى بمختلف الأحياء وأهمها حى الضواحى وحى الزهور .





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