الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

الأورام السرطانية هي نوع من السرطانات بطيئة النمو التي يمكن أن تظهر في عدة أماكن في جميع أنحاء الجسم.





ووفقا لموقع "mayoclinic"، الأورام السرطانية هي مجموعة فرعية من الأورام تسمى أورام الغدد الصم العصبية، في الجهاز الهضمي (المعدة، الزائدة الدودية، الأمعاء الدقيقة، القولون، المستقيم) أو في الرئتين.





أطعمة تمنع نمو الأورام السرطانية في الجسم

حسب موقع "timesofindia"، هناك العديد من المواد الغذائية التي يمكن أن تساعد بالفعل في السيطرة على الأمراض التي تهدد الحياة مثل السرطان.

1- الكركم وفقًا لدراسة أجراها مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، وجد الباحثون أن مستخلص الكركمين يفرق بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية أثناء تنشيط موت الخلايا السرطانية، ومن المعروف أنه يقلل من نمو خلايا سرطان الرئة والثدي والبروستاتا.

2- زيت الزيتون

وفقًا لدراسة حديثة يوجد بروتين في دمنا يرتفع عندما نأكل أطعمة مثل زيت الزيتون التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، لقد ثبت أن استهلاكه المنتظم يمكن أن يسبب السرطان والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وقد ثبت أيضًا أن تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.





3- الفاصوليا

كما أنها غنية بمحتوى الألياف المرتبط مباشرة بالسيطرة على سرطان القولون، تم إثبات ذلك من خلال دراسة تابعت 1905 شخصًا لديهم تاريخ من أورام القولون والمستقيم.





4- المكسرات

هناك أنواع مختلفة من المكسرات متوفرة في السوق وقد وجدت الأبحاث أن تناول المكسرات بشكل منتظم يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، فهي غنية بالسيلينيوم مما يساعد على حماية سرطان الرئة ومعروف أيضًا بتقليل معدل نمو خلايا سرطان الثدي بنسبة 80%.





أنواع الأورام السرطانية

يوجد أكثر من 100 نوع من السرطان، عادة ما يتم تسمية أنواع السرطان بالأعضاء أو الأنسجة التي تتكون منها السرطانات.



1- ساركوما.

2- سرطان الغدد الليمفاوية.

3- سرطان الدم.

4- المايلوما المتعددة.

5- سرطان الجلد.

6- أورام المخ والحبل الشوكي.





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أخطر أنواع السرطان

1- سرطان البروستاتا

الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بعد سن الخمسين، وعادة ما يجده الأطباء عند الرجال الأكبر من 65 عامًا، وهو أكثر شيوعًا بين الرجال الأمريكيين من أصل أفريقي منه بين البيض أو الآسيويين أو ذوي الأصول الأسبانية ، لكن الخبراء لا يعرفون السبب.



2- سرطان البنكرياس

سبب خطورة سرطان البنكرياس هو هناك فترة بين ظهور الأعراض واكتشاف المرض.

3- سرطان الثدي

ما يقرب من 1 من كل 8 نساء في الولايات المتحدة ستصاب بسرطان الثدي في حياتهن، يمكن للرجال الحصول عليها أيضًا.





