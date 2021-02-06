تسهيل الولادة الطبيعية بمشروبات سحرية

تسهيل الولادة الطبيعية من أبرز ما تبحث عنه السيدات مع اقتراب موعد الولادة، وأفادت بعض التقارير أنه يوجد بعض العوامل التي تساعد في تسهيل الولادة الطبيعية وخاصة البكر.





مشروبات لتسهيل الولادة الطبيعية

كشفت عدة من تقارير طبية وفقا لموقع "detoxinista"، أنه يوجد مشربات لتسهيل الولادة الطبيعية، والتي ينصح بتناولها في الثلث الثالث من الحمل.





1- مشروب شاي التوت

شاي أوراق التوت الأحمر يساعد في موازنة الهرمونات وتقوية الرحم ، ربما لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A و B و C و E ، إلى جانب المعادن المهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

لقد سمعت أنه يوصى باستخدام 3 إلى 4 أكواب من الشاي يوميًا في الثلث الثالث من الحمل فقد ثبت أن شاي أوراق التوت الأحمر يقصر من مدة المخاض وقد يقلل من الحاجة إلى التدخلات الطبية،





2- القرفة

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن تناول الكمون والقرفة له دور كبير في تسهيل الولادة الطبيعية وخاصة القرفة التي لها دور كبير في زيادة تقلصات الرحم التي تسهل الولادة الطبيعية.





3- مشروب المريمية

مشروب المريمية الذي يساهم بشكل كبير في تحفيز الولادة الطبيعية ، نتيجة الإنتاج الكبير لهرمون الأوكسيتوسين الذي يعمل على زيادة استعداد الرحم للولادة.









تسهيل الولادة الطبيعية للبكر

1- ممارسة التمارين الرياضية.

2- ممارسة العلاقة الزوجية.

3- ممارسة تمارين اليوجا.

4- تناول التمر.

5- البعد عن التوتر والقلق.





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المشي لتسهيل الولادة

لا يقتصر المشي على أنه مجرد تمرين رياضي فقط، بل أنه طريقة فعالة تساعد في تحريك طفلك إلى أسفل في عنق الرحم في نهاية الحمل.