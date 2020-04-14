أيهما أفضل.. الولادة الطبيعية أم القيصرية بالنسبة للأم وطفلها

وأضاف إمبي، إلى انه كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة هارفارد، أن الفتيات اللواتي يلدن بعملية

يواجهن خطرًا أكبر للتعرض لأمراض مثل: السمنة ومرض السكري من النوع 2، مقارنة بالفتيات الذين تمت ولادتهم طبيعيا.