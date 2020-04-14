أيهما أفضل.. الولادة الطبيعية أم القيصرية بالنسبة للأم وطفلها

قال الدكتور لورانس إمبي استشاري في طب التوليد وطب الجنين في مستشفى جون رادكليف في أوكسفورد، إنه أثبتت العديد من الدراسات السابقة أن الولادة القيصرية يمكنها ان تكون محفوفة بالمخاطر لكل من الجنين وطفلها.
وأشار إمبي، إلى أن الولادة القيصرية تعد أكثر تكلفة من الولادة الطبيعية، ومع ذلك ، فإن المخاوف الأكبر لا تتعلق بالأموال فقط، ولكن تتعلق بمخاطر إجراء العملية القيصرية نفسها، حيث يمكن أن تتسبب العمليات القيصرية في الكثير من الضرر للأطفال في المستقبل.
إقرأ ايضا :
وأضاف إمبي، إلى انه كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة هارفارد، أن الفتيات اللواتي يلدن بعملية قيصرية يواجهن خطرًا أكبر للتعرض لأمراض مثل: السمنة ومرض السكري من النوع 2، مقارنة بالفتيات الذين تمت ولادتهم طبيعيا.
وتابع إمبي، بأن الولادة القيصرية يمكن أن تؤدي إلى حدوث الوفيات من الأمهات أو مضاعفات خطيرة أكثر من الولادة الطبيعية، وذلك وفقا لما صرح به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.