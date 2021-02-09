لمرضى السرطان.. أفضل أطعمة يجب تناولها أثناء العلاج

عندما تتعافى من مرض ما، أو تتطلع إلى استرداد قوتك، فمن الأفضل أن تتناول طعامًا صحيًا.





ومن المعروف أن نظامك الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في السرطان.





وتوصي شويتا مهاديك، أخصائية التغذية في مستشفى فورتيس ، كاليان ، الأشخاص وخاصة أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان ، بدمج بعض الفاكهة والخضروات في نظامهم الغذائي لإبطاء نموه وتقليل بعض الآثار الجانبية للعلاج.





* التفاح: يحتوي التفاح على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية ، بما في ذلك الكيرسيتين ، والكاتشين ، والفلوريدزين ، وحمض الكلوروجينيك ، وهي مضادات الأكسدة الرئيسية. التفاح مصدر جيد للألياف الغذائية ومركبات البوليفينول التي تعمل مع ميكروبات الأمعاء لتعزيز دفاعات مكافحة السرطان . وجدت العديد من الدراسات أن استهلاك التفاح يمكن أن يقلل من مخاطر مستقبلات هرمون الاستروجين ، وهو الشكل السلبي لسرطان الثدي.





البرتقال: بعض ثمار الحمضيات ، وخاصة اليوسفي والبرتقال ، لها نشاط مضاد لتولد الأوعية ومضاد للأورام. من الملاحظ أن الأفراد الذين يتناولون الحمضيات يوميًا لديهم مخاطر أقل للإصابة ببعض أنواع السرطان ، بما في ذلك أمراض الرئة والقولون والمستقيم والمعدة. هناك نوعان من الفلافونويد المتوفران بكثرة في الحمضيات وهما النوبليتين وحمض الأسكوربيك (فيتامين ج) ، والتي ثبت أنها تمنع نمو وانتشار الأورام.





* التوت البري: يحتوي التوت البري على حمض أورسوليك وبروانثوسيانيدينس. الاستهلاك المنتظم لمستخلص التوت البري يمنع نمو سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان عنق الرحم والورم الأرومي الدبقي وسرطان الدم وسرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان تجويف الفم وسرطان البروستاتا وخطوط خلايا سرطان الكلى.



* التوت: التوت مصدر غني للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات أ ، ج ، هـ ، الكاروتينات ، حمض الفوليك ، الكالسيوم ، السيلينيوم ، الفينولات البسيطة والمعقدة والفيتوستيرول. أنثوسيانوسيدات وريسفيراترول هما من أكثر مضادات الأكسدة نشاطا الموجودة في العنب البري. تحتوي مضادات الأكسدة هذه على تأثيرات مضادة للسرطان ، بما في ذلك نشاط التنظيف الجذري ، وتفعيل إنزيمات إزالة السموم من المرحلة الثانية ، وتقليل تكاثر الخلايا والتهابها. الريسفيراترول ، الموجود أيضًا في قشر العنب الأحمر ، له العديد من الفوائد الصحية. كما أنه يعرض خصائص العلاج الكيميائي مثل مضادات الالتهاب.



و يقترح أخصائيو التغذية بعض الأفكار لتحسين الاستجابة لعلاج السرطان: